Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Drongelen ile 2028 yılına kadar sözleşme uzattı

        SAMSUNSPOR, 26 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Rick van Drongelen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 19:41 Güncelleme: 15.07.2025 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Drongelen ile 2028 yılına kadar sözleşme uzattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMSUNSPOR, 26 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Rick van Drongelen’in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

        Süper Lig’de ve Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Samsunspor, iç ve dış transferde çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 2022-2023 sezonunda Alman ekibi Union Berlin’den transfer edilen 28 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Rick van Drongelen ile 2028 yılına kadar sözleşme uzattıklarını açıkladı. 2024-2025 Süper Lig sezonunda toplam 33 maçta forma giyen tecrübeli stoper, savunmadaki istikrarı ve liderliğiyle taraftarın da beğenisini kazandı.

        Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Savaşçı ruhuyla savunmanın gücüne güç katan Rick van Drongelen ile sözleşmemizi 2028'e kadar uzattık. Tebrikler Rick” ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler

        Benzer Haberler

        Alaçam Merkez Karakol Komutanlığına atanan Köker, görevine başladı
        Alaçam Merkez Karakol Komutanlığına atanan Köker, görevine başladı
        Samsunspor, Emre Kılınç'ın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı
        Samsunspor, Emre Kılınç'ın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı
        Havza'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı
        Havza'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı
        Samsun'da "Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Destanlar Sergievi" ziyaret ediliyor
        Samsun'da "Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Destanlar Sergievi" ziyaret ediliyor
        Samsun'da "15 Temmuz" şehitleri anıldı
        Samsun'da "15 Temmuz" şehitleri anıldı
        15 Temmuz şehidi Ferdi Yurduseven, Samsun'daki kabri başında anıldı
        15 Temmuz şehidi Ferdi Yurduseven, Samsun'daki kabri başında anıldı