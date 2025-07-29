Bambu çubuklarından ürettiği ürünler geçim kapısı oldu

SAMSUN'dayaşayan Yasemin Köksal'ın (36) doğal bambu çubuklarından ürettiği ürünler, geçim kaynağı oldu. Köksal, "Rattan ve doğal bambu çubuklarından el emeğiyle ev dekorasyon ürünleri tasarlayıp üretiyorum. Festivallere katılarak ürünlerimi sergiliyor ve satışını yapıyorum" dedi.

Samsun'da aldığı kurs eğitimleri ile el sanatlarına başlayan Yasemin Köksal, rattan doğal bambu çubuklarından ev dekorasyon ürünleri üretmeye başladı. Ürün yelpazesini zamanla genişleten Köksal, masa, sandalye, sehpa gibi büyük mobilyaların yanı sıra rüya kapanları, küçük avizeler ve mantar figürleri gibi dekoratif objeler de tasarlıyor. Bijuteri alanında da üretim yapan Köksal, küçük kız çocukları için toka, fiyonk, el yapımı çanta ve sepetler hazırlıyor.

'HEM DOĞAL HEM DE GERİ DÖNÜŞÜME UYGUN'

Tamamen el emeğiyle farklı ve özgün tasarımlar ortaya çıkarmaya özen gösterdiğini söyleyen Köksal, "Bu işe ilk olarak bir kursa giderek başladım. Daha sonra kendimi geliştirerek, videolar izleyerek ve sürekli üreterek ilerledim. Ürünlerim hem doğal hem de geri dönüşüme uygun. Festivallere katılarak ürünlerimi sergiliyor ve satışını yapıyorum" diye konuştu.