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        Bambu çubuklarından ürettiği ürünler geçim kapısı oldu

        SAMSUN'dayaşayan Yasemin Köksal'ın (36) doğal bambu çubuklarından ürettiği ürünler, geçim kaynağı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:55 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:55
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        Bambu çubuklarından ürettiği ürünler geçim kapısı oldu
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        SAMSUN'dayaşayan Yasemin Köksal'ın (36) doğal bambu çubuklarından ürettiği ürünler, geçim kaynağı oldu. Köksal, "Rattan ve doğal bambu çubuklarından el emeğiyle ev dekorasyon ürünleri tasarlayıp üretiyorum. Festivallere katılarak ürünlerimi sergiliyor ve satışını yapıyorum" dedi.

        Samsun'da aldığı kurs eğitimleri ile el sanatlarına başlayan Yasemin Köksal, rattan doğal bambu çubuklarından ev dekorasyon ürünleri üretmeye başladı. Ürün yelpazesini zamanla genişleten Köksal, masa, sandalye, sehpa gibi büyük mobilyaların yanı sıra rüya kapanları, küçük avizeler ve mantar figürleri gibi dekoratif objeler de tasarlıyor. Bijuteri alanında da üretim yapan Köksal, küçük kız çocukları için toka, fiyonk, el yapımı çanta ve sepetler hazırlıyor.

        'HEM DOĞAL HEM DE GERİ DÖNÜŞÜME UYGUN'

        Tamamen el emeğiyle farklı ve özgün tasarımlar ortaya çıkarmaya özen gösterdiğini söyleyen Köksal, "Bu işe ilk olarak bir kursa giderek başladım. Daha sonra kendimi geliştirerek, videolar izleyerek ve sürekli üreterek ilerledim. Ürünlerim hem doğal hem de geri dönüşüme uygun. Festivallere katılarak ürünlerimi sergiliyor ve satışını yapıyorum" diye konuştu.

        'BİJUTERİ ALANINDA DA ÜRETİM YAPIYORUM'

        Köksal, "Rattan ve doğal bambu çubuklarından el emeğiyle ev dekorasyon ürünleri tasarlayıp üretiyorum. Ev aksesuarlarından masalara, sandalyelerden sehpaya kadar evlerimizde kullanılabilecek birçok farklı ürünü doğal malzemelerle dekoratif hale getiriyorum. Üstelik bu ürünler çevre dostu olduğu için istenildiğinde geri dönüşüme de kazandırılabiliyor. Rüya kapanları, avizeler, küçük mantar figürleri gibi dekoratif objelerin yanı sıra bijuteri alanında da üretim yapıyorum. Özellikle küçük kız çocukları için rengarenk tokalar, büyük fiyonklar tasarlıyor, aynı zamanda el yapımı çantalar ve sepetler hazırlıyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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