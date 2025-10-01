Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Adalet Bakanı Yardımcısı Can: Toplumun sağlığı bizim için önemli

        ADALET Bakan Yardımcısı Ramazan Can, "Her ne kadar suçluya değer verme, ıslah etme anlamında çalışıyorsak aynı şekilde toplumun sağlığı da bizim için önemli" dedi.

        Giriş: 01.10.2025 - 14:56 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:56
        Adalet Bakanı Yardımcısı Can: Toplumun sağlığı bizim için önemli
        ADALET Bakan Yardımcısı Ramazan Can, “Her ne kadar suçluya değer verme, ıslah etme anlamında çalışıyorsak aynı şekilde toplumun sağlığı da bizim için önemli” dedi.

        Denetimli Serbestlik Uygulamasının 20’nci yılı kapsamında düzenlenen bölge toplantısının 4’üncüsü Samsun’da yapıldı. Denetimli Serbestlik 20’nci Yılı Bölge Toplantıları kapsamında ‘Denetimli Serbestlik Dönüşüm Odaklı Yaklaşım: STK, Kamu İş Birliği Sempozyumu’ başlığı ile Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda başladı. Toplantıya, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1’inci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, hakimler, savcılar, akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Programda konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, “İnsan, yaradılışların en şereflisidir. Bir hata yapabilir mi? Tabii yapabilir. Hazreti Adem de insanlığın ilk insan, Habil ve Kabil'in kavgasından günümüze kadar suç işleme bir hayatın gerçeğidir. Biz önleyici tedbirleri tabii ki alacağız. Bundan sonra da suç işlenecek. Biz insanı çok değerli buluyoruz. O zaman insanı adeta tedavi etmek, onarmak, iyileştirmek gerekiyor. Bu da infaz rejiminin olmazsa olmazlarından biri. Bir ara, dönem düşünüldü. O dönem itibarıyla ceza hukukçularımız da ceza profesörlerimiz de bu konuyu tartıştı. Üniversitelerimiz de bu konuyu tartıştı ve denetimli serbestlik düşünüldü. Bizim sistemimize, bizim medeniyetimize ters bir kurum değil” diye konuştu.

        ‘DENETİMLİ SERBESTLİK İNFAZIN BİR PARÇASI’

        Can, “Denetimli serbestlik, infazın bir parçası. İnfaz, hukuk içerisinde bir evre. Dışarıdan cezasızlık algısı tartışmalarına girmek istemiyorum ama buradaki esas usulü de farkındalık oluşturmak, duyarlılık oluşturmak. Bu toplantıların amacı da bu. Dolayısıyla bu farklılıkları konuşturacağımız bu dönemde biz suçluyu cezası infaz edilirken ıslah edeceğiz, adeta tedavi edeceğiz. Ondan sonra topluma kazandıracağız. Peki, suçluya bu kadar niye önem veriyorsunuz. Hakkı yok mu? Onun bir nebze olsun hisleri tatmin olmayacak mı? Devlet sistem hep suçludan yana mı diye de düşünebilir. Bu da makul bir soru. Ancak her suçluyu ıslah etmek, iyileştirmek, tedavi etmek ve onarmak ondan sonra topluma bütünleştirmeye bırakmak temelinde kişiyi iyileştirmenin yanında aynı zamanda toplumun sağlığı ve güveni içinde bir olgudur. Toplumun sağlığı ve güveni için yapıyoruz biz bunu aynı zamanda. Her ne kadar suçluyor, değer verme anlamında ıslah etme tedarik anlamında çalışıyorsak aynı şekilde toplumun sağlığı da bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

        ‘20 YIL İÇİNDE GÜÇLÜ BİR KURUMSAL YAPIYA ULAŞTI’

        Denetimli serbestliğin 20 yıl içerisinde güçlü bir kurumsal yapıya ulaştığını belirten Hakimler ve Savcılar Kurulu 1’inci Daire Başkanı Turan Kuloğlu ise şöyle konuştu:

        “Denetimli serbestlik sadece bir kurum ya da infaz modeli değildir. İnsanı merkeze alan bir yaklaşımdır. Tarih boyunca cezalandırma yöntemleri değişmiş, Osmanlı döneminde sürgün ya da kale içerisinde tutma gibi yöntemler öne çıkmıştır. Modern dönemde ise hapis cezası, suç işleyen kişiyi toplumdan soyutlamanın ve ardından yeniden topluma kazandırmanın bir yolu olarak ortaya çıkmıştır. Ancak hapis hem maliyetli hem de kişinin ruhsal yapısını zorlayan bir infaz sistemidir. Cezaevi eğitici ve iyileştirici faaliyetlerle kişiyi yeniden topluma hazırlamaya çalışsa da kapalı bir sistem olmasının zorluklarını taşımaktadır. İşte denetimli serbestlik tam da bu noktada ortaya çıkmıştır. 20 yıllık kısa sayılabilecek bir süre içinde güçlü bir kurumsal yapıya kavuşan denetimli serbestlik, kişinin toplum içinde toplumla birlikte infazını ve ıslahını amaçlayan modern bir sistem haline dönüşmüştür.”

        Konuşmaların ardından Denetimli Serbestlik Sistemi hakkında sunumlar yapıldı.

