        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Denetimli Serbestlik 20. Yılı Bölge Toplantıları'nın üçüncüsü Samsun'da başladı

        Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce "Denetimli Serbestlik 20. Yılı Bölge Toplantıları" kapsamında "Denetimli Serbestlikte Dönüşüm Odaklı Yaklaşım: STK ve Kamu İşbirliği Sempozyumu" Samsun'da başladı.

        Giriş: 01.10.2025 - 13:54 Güncelleme: 01.10.2025 - 13:54
        Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce "Denetimli Serbestlik 20. Yılı Bölge Toplantıları" kapsamında "Denetimli Serbestlikte Dönüşüm Odaklı Yaklaşım: STK ve Kamu İşbirliği Sempozyumu" Samsun'da başladı.

        Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Ömer Halisdemir Kongre Merkezi'ndeki sempozyumun açılışında, insanı adeta tedavi etmek, onarmak ve iyileştirmenin infaz rejiminin olmazsa olmazları arasında yer aldığını söyledi.

        Denetimli serbestliğin infazın bir parçası olduğuna dikkati çeken Can, şöyle konuştu:

        "Suçluyu cezası infaz edilirken ıslah edeceğiz, adeta tedavi edeceğiz. Ondan sonra topluma bırakacağız. 'Peki suçluya bu kadar niye önem veriyorsunuz, mağdurun hakkı yok mu? Onun bir nebze olsun hisleri tatmin olmayacak mı? Devlet hep suçludan yana mı?' diye de düşünülebilir. Bu da makul bir sorudur ancak suçluyu ıslah etmek, iyileştirmek, tedavi etmek ve onarmak, ondan sonra toplumla bütünleşmeye bırakmak, temelinde kişiyi iyileştirmenin yanında aynı zamanda toplumun sağlığı ve güveni için de bir olgudur. Toplumun sağlığı ve güveni için yapıyoruz bunu aynı zamanda."

        Samsun'da yatırımlar yaptıklarını belirten Can, kente yapılacak eğitim ve sosyal tesisin belli bir aşamaya geldiğini, etüt çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

        - Bağımlılara yönelik 1 milyon 506 bin iyileştirme faaliyeti gerçekleştirildi

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım da denetimli serbestliğin, 20 senelik geçmişiyle, 100 yılı aşkın geçmişi olan sistemlerle boy ölçüşecek şekilde kendini geliştirdiğini vurguladı.

        Denetimli serbestliğin geldiği nokta itibarıyla Batı'daki infaz sistemlerine bazı konularda modeller ortaya koyduğunu, öğrenen değil, aynı zamanda öğreten bir sistem haline geldiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar 149 denetimli serbestlik müdürlüğümüzde 6 bin 315 personelimizle 464 bin yükümlünün talebi karşılanmakta. Yani 464 bin yükümlüye denetimli serbestlik hizmeti verilmektedir. 20 yıllık dönem zarfında 8 milyon 671 bin karar infaz edilmiştir denetimli serbestlik müdürlüklerimiz üzerinden. 3 milyon 731 bin iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilmiş. 1 milyon 506 bini bağımlılara yönelik gerçekleştirilmiştir. Bu çok önemli bir husus. Çağın belası, dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük sorun olan bağımlılık konusunda, denetimli serbestlik çatısı altında ne kadar güçlü mücadele verildiğini de ortaya koymaktadır."

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu ile Samsun Baro Başkanı Pınar Yüksel Yıldıran da sempozyumun açılışında konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Yıldırım'ın moderatörlüğünde, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'in de aralarında bulunduğu gazetecilerin yer aldığı "Denetimli Serbestliğin Medyadaki Algısı" başlıklı sunuma geçildi.

        Bugün "Merkez ve Taşra Yönüyle Kurumlar Arası İşbirliği" panelinin düzenleneceği sempozyumda, yarın ise "Bağımlılık Alan Araştırması: Samsun Örneği", "Sivil Toplum Kuruluşları ve Paydaşlar ile İşbirliği", "Denetimli Serbestlikte Toplumsal Katılım: Gönüllüler", "Denetimli Serbestlik ve Ceza İnfaz Kurumu İşbirliği" ve "Eski Hükümlülerin Başarı Öyküleri" başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

