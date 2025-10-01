Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da FETÖ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 14:22 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da FETÖ operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, kolluk kuvvetlerince belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda FETÖ şüphelisi Y.B, İ.Z, O.T, Ö.S, O.D, A.O. ile R.Ç. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından Y.B, İ.Z. ve O.T. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla, Ö.S. ve O.D. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        A.O. ve R.Ç'nin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Denetimli Serbestlik 20. Yılı Bölge Toplantıları'nın üçüncüsü Samsun'da baş...
        Denetimli Serbestlik 20. Yılı Bölge Toplantıları'nın üçüncüsü Samsun'da baş...
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sonbahar göçleriyle kuğulara hazırlanıyor
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sonbahar göçleriyle kuğulara hazırlanıyor
        Elif Naz ve Rabia'ya evlerine dönerken kamyonet çarpmış
        Elif Naz ve Rabia'ya evlerine dönerken kamyonet çarpmış
        Ormana düzenek kurup kaçak avcılık yapan şüpheliye gözaltı
        Ormana düzenek kurup kaçak avcılık yapan şüpheliye gözaltı
        Yeşilay Samsun Şubesinden AFAD İl Müdürü Matur'a ziyaret
        Yeşilay Samsun Şubesinden AFAD İl Müdürü Matur'a ziyaret
        Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahne alacak
        Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahne alacak