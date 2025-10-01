Samsun'da FETÖ operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, kolluk kuvvetlerince belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda FETÖ şüphelisi Y.B, İ.Z, O.T, Ö.S, O.D, A.O. ile R.Ç. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından Y.B, İ.Z. ve O.T. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla, Ö.S. ve O.D. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
A.O. ve R.Ç'nin işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.