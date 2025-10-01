Samsun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında; polis ekipleri, belirtilen adreslere operasyon düzenledi. 7 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., İ.Z. ve O.T. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ö.S. ve O.D. emniyetteki sorgusunun ardından salıverilirken, A.O. ve R.Ç.'nin buradaki işlemleri sürüyor.

