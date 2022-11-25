SASKİ, Bafra'da yaşanan su kesintisi nedeniyle çalışma yürütüyor

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Bafra ilçesinde meydana gelen su kesintisi nedeniyle çalışma yürütüyor.

Bafra'da ana şebekede dün gece saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşandı. Bunun üzerine SASKİ ekipleri, şebekede tesisat yenileme çalışmasına başladı.



Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları sürüyor. Kesinti yaşanan mahallelere saat 20.00'den itibaren yeniden su verilmesi planlanıyor.

Öte yandan belediye ekipleri, kesinti yaşanan mahallelere tankerlerle su götürerek vatandaşlara dağıtıyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.