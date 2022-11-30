Hayata Anlam Katanlar Derneğinden öğrencilere yardım

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SAMSUN (AA) - Hayata Anlam Katanlar Derneği, Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrencilere giyecek yardımında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Samsun ve Gaziantep'te faaliyet gösteren dernek, Çarşamba Kızılot Ortaokulu'nda öğrenim gören 50 öğrenciye mont, bot ve spor ayakkabı hediye etti.

Dernek başkanı Murat Değirmenci'nin görüşlerine yer verilen açıklamada, Hayata Anlam Katanlar Derneğinin 2018 yılından bugüne kadar insanların en ihtiyaç duydukları zamanda yanlarında olduklarını belirtti.



Bugüne kadar 54 köy okuluna hediyeler götürdüklerini anlatan Değirmenci, "Başladığımız bu iyilik hareketinde yurt içi ve yurt dışında gönüllülerimizin destekleriyle hayatlara anlam katmaktan son derece memnun oluyoruz. Aldıkları eğitim yardımlarını sevinçle karşılayan çocuklarımız gibi binlerce çocuğumuzun da farkında olduğumuzu belirtmemiz gerekir. Hedefimiz bu çocuklarımızın yaşadıkları büyük heyecan ve mutluluğu daha binlerce çocuğumuzun yüzünde görmek. Desteklerini esirgemeyen bağışçılarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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