Çarşamba’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Çarşamba ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Çarşamba Tarihi Köprüsü üzerinde B.U. ile O.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.U., O.K’yı bıçakla yaraladı.

Hafif yaralanan O.K. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Gözaltına alınan B.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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