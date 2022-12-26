Samsun'da iş yerine silahlı saldırı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, Dikbıyık Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan U.Ö. (21) M.B. (25) ve S.S. (26) isimli şüpheliler E.S. (24) ve N.A. (35) isimli şahıslara ait iş yerine silahlı saldırıda bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dikbıyık Karakol Komutanlığı ekipleri, küçük çapta hasarın meydana geldiği olayla ilgili iş yeri sahipleri ve saldırıyı yapanları gözaltına aldı.
Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatı ile salıverildi.