Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Canik ilçesine il dışından yılbaşı öncesi yüklü miktarda alkol getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri belirleyen ekipler, adreslere operasyon düzenledi.

İki zanlının araç ve ikametinde yapılan aramada, 665 litre etil alkol, 28 doluma hazır şişe, 266 misketli sahte alkol kapağı, 18 paketleme aparatı, 2 litre sahte içki, 198 sahte alkol yapımında kullanılan anason kiti, 5 tane 50 mililitrelik aroma verici anason kiti ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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