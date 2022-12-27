Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneği kadınlara şeker pancarından pekmez yapımını anlattı

SAMSUN (AA) - Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneği'nce (ASYEG), ilçede üretimi gerçekleştirilen şeker pancarından pekmez yapımıyla ilgili eğitim düzenlendi.
Dört farklı adreste 80 kadına verilen eğitimde, İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifi kurucu üyeleri Aysel Kalpak ve Lütfi Kalpak şeker pancarının pekmez ve marmelat yapımında nasıl değerlendirileceğini anlattı.
Eğitimde şeker pancarının ekim aşamasından hasadına kadar olan süreçlerin yanı sıra pekmez yapımında dikkat edilecekler, üretici kadınların doğru bildikleri yanlışlar ele alındı.
Eğitimlerle kadınların pancar pekmezi üretimi ile ekonomik kazanç sağlamaları amaçlanıyor.