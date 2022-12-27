Salıpazarı'nda ilk yardım eğitimi

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezince antrenörlere, eğiticilere ve gönüllü gençlik liderlerine ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı.

Gençlik Merkezi'nde başlayan ilk yardım eğitimlerinin üç gün süreceği belirtildi.



Kurs görevlisi hemşire Levent Ersoy, bilinçli ilkyardım müdahalesi ile birçok insanın hayata tutunduğunu belirterek, herkesin bu eğitimleri almasının önemli olduğunu vurguladı.

İlk yardım eğitimlerinden 26 kişinin yararlanacağı bildirildi.

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