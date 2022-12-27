Yılport Samsunspor, devre arasında Antalya'da kamp yapacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in ilk devresini 32 puanla ikinci sırada tamamlayan Yılport Samsunspor, Antalya'da kampa girecek.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Samsunspor, 2022-2023 sezonunun ikinci yarı hazırlıklarını 30 Aralık-9 Ocak 2023 tarihlerinde Antalya'da sürdürecek.

Yılport Samsunspor'un kamp kadrosunda Ahmet Sağat, Ali Kaan Güneren, Ali Taha Demir, Ali Ülgen, Alim Öztürk, Aykut Özer, Tomane, Bedirhan Çetin, Celil Yüksel, Cihan Kahraman, Tanque, Enes Albak, Laura, Szumski, Harris, Fofana, Mücahit Albayrak, Polat Yaldır, Osman Çelik, Sarp Ekinci, Soner Gönül, Şener Kaya, Taha Tosun, Yunus Emre Çift, Yusuf Abdioğlu, Yusuf Emre Gültekin ve Zeki Yavru yer alıyor.

Sakatlıkları bulunan Muhammet Ali Özbaskıcı ve Berk Taşkın ise tedavileri devam ettiği için kamp kadrosuna alınmadı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.