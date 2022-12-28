Kaymakam Atar'dan şehit ailesine ziyaret

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SAMSUN (AA) - Kavak Kaymakamı Faruk Atar, şehit ailesine ziyarette bulundu.



Atar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Recep Güney ile Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör operasyonunda 2007 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ümit Eker'in Tabaklı Mahallesi'nde yaşayan annesi Mevlüde ve babası Kamil Eker'i ziyaret etti.

Şehit ailesi ve akrabalarının kendilerine şehidin emaneti olduğuna işaret eden Atar, "Şehit aileleri bizim için çok değerli. Vatan uğruna evlatlarını şehit veren anne babalara, ülkenin bütün fertlerinin onların manevi evladı olduğu hissini verebilmeyi amaçlıyoruz. Sizlere kapılarımız sonuna kadar açık. Her ne tür ihtiyaç ve sorununuzu hiç çekinmeden bizlere anlatabilirsiniz." dedi.

Şehit babası Kamil Eker de devletin kendilerini yalnız bırakmadığını dile getirerek, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Atar, şehit Ümit Eker ve aynı şehitlikte bulunan amcası şehit Cabir Eker'in kabirlerini de ziyaret edip dua etti.





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