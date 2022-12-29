19 Mayıs'ta "Geri Dönüşen Şehir Samsun Projesi" kapsamında öğretmenlere bilgi aktarıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde 19 Mayıs ilçesinde görev yapan öğretmenlere "Geri Dönüşen Şehir Samsun Projesi" kapsamında geri dönüşümün önemi anlatıldı.



Ondokuz Mayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen programda 19 Mayıs Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Tolga Erel ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden Adem Apaydın, ilçede görev yapan öğretmenlere bilgi aktardı.



Geri Dönüşen Şehir Samsun Projesi ile geri dönüşüm konusunda çalışmalar yaparak çevreye, ekonomiye katkı yapmak, veli ve öğrencilerde toplumsal farkındalık oluşturmak, atıkların değerlendirilerek ekonomiye katkı sağlanması ve çöp miktarının azaltılarak çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanıyor.

Eğitimde geri dönüşümün önemi ve geri dönüşüm bilinci oluşturulması, hangi maddelerin geri dönüşüme kazandırılabileceği, proje ile ulaşılacak hedef kitle, proje kapsamında okul içi ve okullar arası yarışmaların yapılması, okulların atık toplama ve değerlendirilmesi ile atık toplama alanlarının belirlenmesi konularında sunum yapıldı.



19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, plastiklerin ve atık yağların çevreye çok düşük zarar verdiğini vurgulayarak, "Çocuklarımıza temiz ve sağlıklı bir dünya bırakabilmek adına daha bilinçli olmalıyız. Eğitim gerçekleştiren uzmanlarımıza ve eğitime katılım sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.







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