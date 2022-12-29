Çarşamba'da yapılan Aşiyan Evleri inşaatı sürüyor

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi tarafından ilçede doğru yapılanma ve yaşam konforunu artırmak amacıyla hayata geçirilen Aşiyan Evleri'nin inşaatı devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin doğu yakasında Orta Mahalle'de yapımı süren Aşiyan Evleri, 17 bin metrekare alanda üç blok ve 10 kat olarak yapılıyor. 160 metrekare alanlı 72 adet 3+1, 190 metrekare alanlı 27 adet 4+1 daire ile 13 iş yeri yapılması planlanıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, modernliği ve estetiği ön planda tutan Aşiyan Evleri'nin ilçeye değer katacağını belirterek, "Çarşamba'mızdaki nüfus yoğunluğunu da baz alarak yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Aşiyan Evleri'miz bu kapsamda önemli bir değer olacaktır. Hemşehrilerimizin talep ettiği gibi ve istedikleri formatta dairelerimiz yükseliyor. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.





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