Samsun'da "Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

SAMSUN (AA) - Samsun'da 13 ilin katılımıyla "Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı"​​​​​​​ gerçekleştirildi.

Vali Zülkif Dağlı, Samsun Valiliğinin ev sahipliğinde Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıda, 13 ilin birlikteliğinde metamfetamin ile etkin mücadele etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Metamfetamin maddesinin son 10 yılda kullanımının arttığını, son 5 yıldır ise yaygınlaştığına dikkati çeken Dağlı, metamfetamin konusunun nasıl üstesinden gelebileceklerini görüşeceklerini dile getirdi.

Bağımlılığın gençler başta olmak üzere tüm toplumu tehdit ettiğini vurgulayan Dağlı, şöyle konuştu:

"Toplumun önemli kesimini büyük ölçüde tehdit eden bir hastalık, yani bir sağlık sorunu. Sadece emniyet ve asayiş sorunu değil, daha öncelikli bir sağlık sorunu. Bu, tüm kamu kurumlarımızın sorunu. Tüm yerel yönetimlerimizin sorunu. Sivil toplum kuruluşlarımızla tüm aktörleri bir araya getirmek suretiyle mücadele etmemiz gereken bir konu. İkincisi, daha çok önleme boyutlu yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bulaş oluştuktan sonra bu konudaki mücadelenin ve geri getirmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu yanlış algıların öncelikle düzelmesi lazım."

Toplantıda iller arası koordinasyon ve önleme boyutunun ele alınacağını aktaran Dağlı, son yıllarda önleme boyutunun ön plana çıktığını belirtti. Dağlı, toplantının çocukların ve gençlerin kurtulması için çok önemli bir adım olmasını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, sunum yaptı.

Toplantıya Kastamonu Valisi Avni Çakır, Giresun Valisi Enver Ünlü, İçişleri Bakanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Erdem Koç ile Amasya, Bartın, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak'ın emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve sağlık müdürleri katıldı.





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