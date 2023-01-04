Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 pazar esnafını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 1 Ocak'ta Karasamsun Mahallesi Adalet Caddesi'ndeki pazar yerinde meyve sebze tezgahı bulunan T.A. ile yanında çalışan Y.B, bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.Y, bir süre sonra polise teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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