Samsun'da yaşlı iki kişi evlerinde ölü bulundu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 2 kişi, evlerinde ölü bulundu.

Çilhane Mahallesi'nde ikamet eden Seladdin G'den (86) haber alamayan oğlu, babasının eve gitti. Babasını hareketsiz gören oğlu, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Seladdin G'nin cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Lengerli Mahallesi Alaçamlılar Sokak'ta da Bayram Ç. (70), sabah erken saatlerde hayvanlarına yem vermeye gitti.



Bir süre geri dönmeyince yakınlarının yanına gittiği Bayram Ç'yi yerde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerde 5 çocuk babası adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Bayram Ç'nin cenazesi, Samsun Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.





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