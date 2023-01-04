Samsun'da aracın dereye devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı İlçesinde hafif ticari aracın buzlanma nedeniyle dereye devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Sarıhasan Mahallesi'nden Salıpazarı istikametine seyreden İlhan K. idaresindeki 55 ABR 196 plakalı hafif ticari araç yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yoldan geçen bir sürücü tarafından Salıpazarı Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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