Terme Belediyesi en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi

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SAMSUN (AA) - Terme Belediyesince ilçede en çok kitap okuyan 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine hediye verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki 6 ve 7'nci sınıf öğrencileri arasında yürütülen "Okuyorum Projesi" kapsamında en çok kitabı okuyarak dereceye giren öğrencileri ağırladı.



Belediye olarak eğitime her türlü desteği vermeye gayret ettiklerini aktaran Kılıç, her zaman öğretmen ve öğrencilerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Okuyorum Projesi kapsamında en çok kitap okuyan öğrencilere hediye verdiklerini dile getiren Kılıç, "Proje devam ettiği sürece biz de onları ödüllendirmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin kitap okumanın kıymetini bilmesini istiyoruz. Başta İlçe Müdürümüz olmak üzere emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler bulundu.











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