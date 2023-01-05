Samsun'da 2 kilo 589 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 kilo 589 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı ve Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki adreste uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşılan U.Ö'nün yakalanması için çalışma yürüttü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 589 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile 42 tabanca fişeği ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan U.Ö, emniyete götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.