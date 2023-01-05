Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen H.İ.B. ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, takibe alınan şüpheli ile teması görülen 5 kişiyi yakaladı. Bu kişilerin üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ile 4 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Soruşturmanın devamında H.İ.B'nin ikametine düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan H.İ.B. ile 5 zanlı emniyete götürüldü. Şüphelilerden 5'i haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

H.İ.B'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.​​​​​​​

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