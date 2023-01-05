"Sınıfımdaki Ayna" projesiyle öğrencilerinin olumlu davranışlarına katkıda bulunuyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ortaokulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Abdülvahit Kolbaş, hazırladığı "Sınıfımdaki Ayna" projesiyle, öğrencilerinin olumlu davranışlarının artmasını sağladı.

Gazi Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Kolbaş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen "Aile Okulum" projesinde aldığı eğitimin ardından öğrencilerinin olumlu davranışlarına artırabilmek için proje hazırlamaya karar verdi.

Yirmi yıllık öğretmen Kolbaş, hazırladığı "Sınıfımdaki Ayna" projesi kapsamında öğrencilerinin fotoğraflarını sınıfın duvarına astı. Öğrencilerin, kitap okumak, arkadaşlarına yardım etmek, doğaya saygılı olmak, paylaşmak gibi yaptığı her güzel davranışı "pozitif davranış" notuyla fotoğrafının yanına yapıştırılmaya başlandı.

Kolbaş, AA muhabirine, ilkokulda olumlu davranışlar edinen öğrencilerin bunu ortaokulda da sürdürebilmeleri için projeyi hazırladığını söyledi.

Yeni eğitim öğretim döneminin başında başladıkları projeden olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Kolbaş, "Projeyle çocuklarda güzel gelişimler oldu. Kitap okuma, iyilik yapma, derslerindeki başarıları arttı. Çocuklar çok rahat bir şekilde kendilerini ifade etmeye başladı. Çocuklar ilkokulda iyi şekilde geliyorlardı ama ortaokulda olumsuz bazı davranışlarda bulunuyorlardı. Biz de onların güzel davranışlarının artmasına vesile olduk." diye konuştu.

Okul Müdürü Samet Doğan da proje ile öğrencilerin kişisel gelişiminin ve ders başarısının arttığını ifade etti.

Öğrenci Volkan Durşan, "Sınıfımdaki Ayna Projesi bize çok şey kazandırdı, iyilik yapmayı, derslerimize daha fazla katılmayı...Böyle bir sürü pozitif davranış kazandık. Öğretmenimiz bir ödev vermişti. Herkes ödevini bitirdikten sonra konuşmaya başlamıştı ben de kitap okudum. Öğretmenimiz bana pozitif astı. Bu da benim çok hoşuma gitti." dedi.

Öğrenci Azra Köktel de güzel davranışlarının artığını okula daha severek geldiklerini anlattı.

Kızının başarısının arttığını dile getiren veli Nagihan Şahin, "İlkokulda kızımın dersleri çok fazla parlak değildi ama şimdi derslerine olan ilgisi arttı. Okula daha hevesle geliyor." diye konuştu.





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