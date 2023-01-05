GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen H.İ.B. ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, takibe alınan şüpheliyle teması görülen 5 kişiyi yakaladı. Bu kişilerin üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ile 4 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

H.İ.B'nin ikametine düzenlenen operasyonda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan H.İ.B. ile 5 zanlı emniyete götürüldü. 5 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.