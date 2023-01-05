Kavak OSB bünyesinde Samsun'un ilk OSB insan kaynakları ofisi açıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un ilk organize sanayi bölgesi (OSB) insan kaynakları ofisi, Kavak OSB bünyesinde açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kavak OSB'de açılan insan kaynakları ofisinde yürütülecek çalışmalarla yatırım yapan firmaların inşaatların son durumu, arsa tahsis talepleri ve OSB genişleme çalışmalarının görüşüldüğü toplantıya Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlık ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dağlı, Samsun'un sahip olduğu avantaj ve sunduğu olanaklarla bölgenin üretim ve ticaret merkezi konumunda bulunduğunu vurguladı.

Firmaların, bölgesel teşvik uygulamasında 5. bölge avantajlarından yararlandığı Kavak OSB'nin KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve vergi indirimi gibi birçok avantaj sayesinde yatırımcılardan yoğun ilgi görmeye devam ettiğini anlatan Dağlı, OSB'nin kara, deniz, hava ve demir yolu olmak üzere dört ulaşım ağına yakın olmasının önemli katkılar sağladığını belirtti.

Yoğun talebe cevap verebilmek adına genişleme çalışmalarının devam ettiği OSB'de alanı 140 hektardan 195 hektara çıkartacaklarına işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi talimatları doğrultusunda Samsun'daki tüm OSB'lerimizde olduğu gibi Kavak OSB'de de kamunun tüm imkanlarıyla girişimcilere her türlü desteği sağlamaya ve işlerini kolaylaştırmaya gayret gösteriyoruz. Samsun'da ilk kez Kavak OSB bünyesinde açılan insan kaynakları ofisiyle işçi arayan müteşebbislerimizin talep ettiği nitelikli personel ihtiyacı karşılanacak ve OSB'de hem üretim hem de istihdamın daha da artırılmasına katkı sunulacak."







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.