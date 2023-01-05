Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen istihbari çalışma sonucu, uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler B.A, T.A. ve E.Ç. gözaltına alındı.



Zanlıların ikametinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca, 84 fişek, 2 bıçak ve bir muşta ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı.



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