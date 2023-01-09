Efsane güreşçi Yaşar Doğu, memleketi Samsun'da anıldı

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SAMSUN (AA) - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 62. yılında memleketi Samsun'un Kavak ilçesinde anıldı.

Kavak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an tilavetinin ardından konuşan Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Yaşar Doğu'nun ülkesi ve milletine hizmeti öncelikli görev sayarak, ülkesini en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Programda, Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile Samsun Yazarlar Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Seven de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Kavak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi sporcuları, düzenlenen müsabakalarda mücadele etti.

Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporcu ve öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi. Etkinliğe, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





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