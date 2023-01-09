Havza Belediye Başkanı Özdemir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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SAMSUN (AA) - Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, demokrasinin ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın önemli yeri olduğunu vurguladı.

Yazılı, görsel ve işitsel medyanın yanı sıra, günümüzde yaygınlaşan internet medyasının insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu üstlendiğini ifade eden Özdemir, "Medya sektöründe çalışan tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan gazetecilerin meslek etiği ve duyarlılığı da büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle hareket eden gazetecilerin, halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek için verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir." dedi.

Özdemir, vatandaşların meydana gelen olaylardan, yaşanan gelişmelerden haberdar olması için fedakarca çalışan tüm basın mensuplarına teşekkür etti.

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