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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Kent Müzesi'ni geçen yıl 32 bin kişi ziyaret etti

AA

Samsun Kent Müzesi'ni geçen yıl 32 bin kişi ziyaret etti

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Avrupa'nın en iyi 6 müzesinden birisi seçilen Kent Müzesi'ni, 2022 yılında 32 bin kişi ziyaret etti.

2013 yılında kurulan Samsun Kent Müzesi'nde sergilenen eserlerle ziyaretçilere kentin tarihi, coğrafyası, kültürü, sosyal yaşamı, ekonomisi, turizmi, sanat tarihi, mimarisi, yemek kültürü gibi konularda bilgi veriliyor.

Kentin kronolojik tarihinin yer aldığı müzede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişiyle başlayan Kurtuluş Savaşı süreci de anlatılıyor. İki bölümden oluşan ve ziyaretçi sayısı her geçen yıl artan Samsun Kent Müzesi, geçen yıl yaklaşık 32 bin kişiyi ağırladı.

Müze hakkında bilgi veren Samsun Kent Müzesi Birim Sorumlusu Nilgün Sarıçoban, şunları kaydetti:

"Kent müzesi uzun yıllar süren çalışmanın eseri. Sadece alan araştırması değil, sempozyumlar ve bilim insanları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda büyük bir çalışmanın emeği söz konusu. Kent Müzesi şehrimiz için çok önemli. Devlet Demir Yollarına ait iki binanın kamulaştırılması sonrasında müzeye dönüştürüldü. Hiçbir eser satın alma yoluyla alınmadı. Eserlerin hepsi bağış yoluyla getirildi. Samsun'a gönül vermiş halkımızın, vatandaşımızın emeğiyle ortaya çıkmış bir eser burası. İki bina birbirine cam bir tünelle bağlı. İlk bina genellikle tarihsel süreci anlatırken ikinci bina ise daha çok gelenek ve göreneklerimiz, mutfak kültürümüz, eğitim tarihimiz ve ilçelerimizin anlatıldığı bölümlerden oluşmakta."

Samsun'u hiç bilmeyen bir turistin önce kent müzesini ziyaret etmesi gerektiğini vurgulayan Sarıçoban, "Pandemi sonrasında bu sene ziyaretçi sayımız tabii ki arttı. 2022 yılında yaklaşık 32 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz 'Müzede Bir Gün' projesi kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim döneminde binlerce öğrencimizi ağırladık. Öğretmenlerimiz müzemizi bir eğitim yuvası olarak tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Samsun Kent Müzesi, 2015 yılında Avrupa Müze Akademisi'nin (EMA) düzenlediği XX. Luigi Micheletti Award Müze Yarışması'nda Avrupa'nın en prestijli 6 müzesinden birisi olarak seçildi.

Tarihi Kentler Birliği tarafından müzeye 2013 yılında 'Proje Özel Ödülü', 2015 yılında ise 'Müze Özendirme Ödülü' verildi.

Müzede yaklaşık 100'ü envantere kayıtlı olmak üzere binden fazla eser sergileniyor. Ayrıca müzedeki 'Kent Belleği' bölümünde kentin hafızası niteliğinde kitaplar yer alıyor.

Yaklaşık 2 bin kitabın yer aldığı bölümde, 100-125 yıllık olan Osmanlıca, Fransızca gibi farklı dillerde eserler de bulunuyor.

Samsun Kent Müzesi www.samsunkentmuzesi.com adresi üzerinden 360 derecelik panoramik görüntülerle gezilebiliyor.

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