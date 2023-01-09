Başsavcı Kılıç'tan AA Samsun Bölge Müdürlüğüne ziyaret

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SAMSUN (AA) - Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret etti.

Kılıç, ziyaretlerinde AA Samsun Bölge Müdürlüğü'ne atanan Demir'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Demir ve AA çalışanları başta olmak üzeri tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Kılıç, çiçek takdim etti.

AA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Demir ise, ziyaretleri dolayısıyla Başsavcı Kılıç'a teşekkür etti.

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