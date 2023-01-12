Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı Kaymakamı Burak Öz ile Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.



Ziyarette polis memurlarıyla sohbet eden Öz ve Akgül, daha sonra İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin ile görüştü.



Halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan emniyet personeline teşekkür eden Öz, "Yasalar çerçevesinde kamu düzeninin korunması ve halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda başarılı çalışmaların altına imza atan Polis Teşkilatımızı tebrik ediyorum." dedi.

Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





- Alaçam Kaymakamı Zaman'a ziyaret

Alaçam Geyikkoşan Spor Kulübü Başkanı Selahattin İnce, Kaymakam Fikret Zaman'ı ziyaret etti.



İnce, kulübün başkan yardımcısı Kaya Asan, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp antrenörleriyle Zaman'a ziyarette bulunup çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Yeni kurulan bir kulüp olduklarını belirten İnce, tüm kurumları ziyaret edeceklerini söyledi.



İnce, Kaymakam Zaman'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.



Zaman da Alaçam Geyikkoşan Spor Kulübünü başarılar diledi.



Ziyarette İnce, Zaman'a plaket de sundu.







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