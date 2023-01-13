19 Mayıs Ziraat Odasından yangında hayvanları telef olan aileye yardım

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SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Ziraat Odasınca, yangında büyükbaş hayvanları telef olan aileye yardımda bulunuldu.



19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş ile yönetim kurulu üyeleri, bir süre önce Karagöl Mahallesi'nde yangın sonucu 4 büyükbaş hayvanı telef olan Mesut Kalaycı'yı ziyaret ederek, maddi yardımda bulundu.



Konuş, yangın sırasında Resul Kalaycı'nın da kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Resul kardeşimizin acı kaybı bizleri derinden üzmüştür. Ziraat Odası temsilcileri olarak hem aileye başsağlığı dilemek hem de bir miktar zararlarını karşılamak amacıyla ziyarette bulunduk." dedi.

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