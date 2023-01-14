Samsunspor-Altay maçının ardından

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında ağırladığı Altay'ı 2-1 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kazanmak çok önemliydi. Üç puan çok anlamlı." dedi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Altay maçının kendileri açısından önemini vurguladı.

Sakat ve cezalı oyuncularının çok olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Maçın tamamında 11 gol girişimimiz var. Bunları değerlendirememek bize yakışmadı. Bize yakışmayan da bir gol yedik. Farkı artıramadık. Kazanmak çok önemliydi. Üç puan çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

Altay'ın fizik gücüyle oynayan ve duran topa önem veren bir takım olduğunu anlatan Eroğlu, "Rakip kaleci de çok iyi bir maç çıkarttı. Taraftarın desteğine çok ihtiyacımız var. Daha çok taraftarın maça gelmesini istiyoruz. Transfer için çaba harcıyoruz. Yakında transferler netleşecek." diye konuştu.





- Kaloğlu: "Rakibi analiz edecek programa bile giremiyoruz"

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, takımın mali açıdan çok zor günler geçirdiğini, İzmir ve Altay camiasının kendilerini yalnız bıraktığını kaydetti.

Üzücü bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Kaloğlu, "Samsunspor'u tebrik ediyoruz. Taraftarlar da çok centilmendi. Zor bir karşılaşma oldu. Eşit şartlarda ve kadrolarda değiliz." diye konuştu.

Stratejilerinin yedikleri gole kadar tuttuğunu anlatan Kaloğlu, şunları kaydetti:

"İki golü de kendi kendimize attık. İyi oyunculara sahip Samsunspor var. Maçı bırakmadık ve son dakikaya kadar mücadele ettik. Rakibi analiz edecek programa bile giremiyoruz, paramız yetmiyor. Oyuncularımı motive etmekte zorlanıyorum. İzmir ve Altay ne kadar daha kafasını kuma sokacak? Bu çocuklar ilk yarıda bu kadar olumsuzluğa rağmen kimsenin beklemediği puanlar topladı. Oyuncularımız daha ne kadar sabredecek? Hafta içi sözleşmesi boşa düşecek oyuncularım var ve bu oyunculara teklifler var. Oyuncularımızı nasıl tutacağız? İzmir ve Altay'a sesleniyorum. Bu çocuklara yazık değil mi? Yenseler de yenilseler de oyuncularımla gurur duyuyorum. Kimse onlara bir şey diyemez. Takıma destek olunsun diye hatıra bilet bastırdık, hatıra bilet bile alınmadı. Kendi kendimize kamp yaptık. Devam edin İzmir, devam edin."





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