Samsun'da Çakallı Jandarma Karakol Komutanlığı hizmete girdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde inşa edilen Çakallı Jandarma Karakol Komutanlığı, törenle hizmete açıldı.

Vali Zülkif Dağlı, Samsun Ankara kara yolu Çakallı mevkisindeki Çakallı Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, karakolun bulunduğu kara yolunun tarihi açıdan önemli olduğunu söyledi.

Bulundukları kara yolunun, tarih boyunca Orta Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan yol olduğunu belirten Dağlı, "Bir taraftan doğuya, ardından batıya doğru uzanan İpek Yolu. Yani tam bir kesişme noktasındayız. Bu önemli nokta, tarih boyunca gerçekten çok öneme haiz oldu. Kurtuluş yoluyla yolumuz birleşti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da 6 gün Samsun'da kalmak suretiyle ardından bu yolu takiple Havza ilçemize ulaştı. Yani bu yol tarih boyunca her zaman önemli." dedi.

Karakolun yapımının 4-5 ay içinde tamamlandığını anlatan Dağlı, bölgeye hayırlı olmasını diledi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ise jandarmanın yüksek üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimiyle fiziki gücüyle kutsal vatan toprakları başta olmak üzere görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin yüce bir teminatı olduğunu ifade etti.

İçişler Bakanı ve Jandarma Genel Komutanının emirleriyle vatandaşlara daha hızlı ve etkin bir şekilde kolluk hizmetleri ulaştırılması maksadıyla karakol yaptıklarını dile getiren Ersever, "Karakolumuz, Jandarma Lojistik Komutanlığı istihkam takımları marifetiyle, 1822 metrekare alan üzerine 570 metrekare kapalı alan olarak inşa edilmiştir. Karakolumuzun hizmete açılmasında katkıları olan ve her zaman bizleri destekleyen Sayın Valimiz Zülkif Dağlı'ya şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Karakol dualarla hizmete açıldı.

Açılış törenine Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Amiral Ahmet Bahadır, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun, Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.





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