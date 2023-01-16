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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da suç aydınlatma oranı yüzde 94,76 olarak açıklandı

AA

Samsun'da suç aydınlatma oranı yüzde 94,76 olarak açıklandı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun'da 2022 yılında suç aydınlatma oranının yüzde 94,76 olduğunu belirtti.

Dağlı, düzenlediği basın toplantısında, Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından 2022 yılı içinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimleri aktararak 2021 yılı ile karşılaştırmalı sonuçlarını paylaştı.

Güvenlik birimlerinin yüksek gayretleri sonucunda 2022'de kentte suç aydınlatma oranının yüzde 94,76 olduğunu belirten Dağlı, "Ülke ortalamasının üzerinde bir oran yakalanmıştır. Suç aydınlatma oranına suç bazlı bakıldığında ise 'kasten öldürme' suçunda yüzde 100, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 97,64 oranında gerçekleştiği görülmektedir. İstatistikler doğrultusunda 2022 yılında bir önceki yıla göre önemli mesafeler kat ettiğimiz ortaya çıkıyor. Özellikle suç aydınlatma oranında yüzde 95'e varan başarı elde edilmiştir. 2022 yılında suçluyla mücadele ile birlikte genç nüfusumuzun sağlıklı bir geleceğe sahip olması adına gençlerimiz ve ailelerimize yönelik profesyonel eğitimlere de oldukça önem verdik." değerlendirmesini yaptı.

"İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası"na da değinen Dağlı, şöyle devam etti:

"28 bin 434 öğretmen, öğrenci velisi, kamu personeli, mahalle sakini ve benzeri vatandaşımıza bilgilendirme faaliyeti düzenlenmiş, farkındalık oluşturulmuştur. 'En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında, 15 bin 297 anne ve anne adayına eğitim verilmiştir. 'Narkolog Projesi' kapsamında, uyuşturucu madde suçlarından işlem gören 2 bin 659 şahsa anket düzenlenmiştir. UYUMA Uygulaması'yla 233 ihbar kayıtlara geçmiştir. 'Narko-Nokta Projesi' çerçevesinde 16 bin 492 kişiye broşür dağıtılıp, UYUMA uygulaması tanıtılmıştır. KADES projesiyle, 46 bin 620 KADES broşürü dağıtımı yapılmış, 36 bin 632 kadınımızın telefonuna KADES uygulamasının indirilmesi sağlanmış, uygulama aracılığıyla toplam 9 bin 471 ihbar alınmıştır."

Vali Dağlı, "zehir tacirleri" başta olmak üzere suçlulara ve yasa dışı girişimlere göz açtırılmadıklarını dile getirerek, 2021 yılına göre ele geçirilen metamfetaminde yüzde 214, skunkta yüzde 2 bin 47, etil alkolde ise yüzde 765 artışla bu konuda başarılı çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Samsun Valiliği olarak bundan önce olduğu gibi 2023 yılında da halkın güvenliği, huzuru ve sağlığını tehlikeye atabilecek her olayı değerlendiklerini vurgulayan Dağlı, "Bu kapsamda planlı ve programlı bir şekilde yasa dışı tüm girişimlere izin verilmeyeceğini buradan açıklamak istiyorum." dedi.

Dağlı, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, özverili, hoşgörülü ve vatandaş odaklı bir anlayışla hizmet veren kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ve vatandaşların güveni, desteği ve işbirliği sayesinde görevlerini başarıyla yaptıklarını dile getirdi.

Vali Dağlı, "Vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlayarak huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürmeleri noktasında yürütülen çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız olarak devam edecektir. Devletimizin kanunlarına muhalefet eden, güvenliğimizi, huzurumuzu ve sağlığımızı tehdit eden her kim olursa kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesile ile gerçekleştirdiğimiz çalışmaların kamuoyuna yansıtılmasını sağlayan ve destek olan siz basın mensuplarına ve basın kuruluşlarımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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