Samsun'da hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Acıklı mevkisinde, sağa dönüş yapmak isteyen Sinan Sağlam idaresindeki 55 GT 805 plakalı kamyon ile arkasında seyreden Şevki Güngör'ün kullandığı 06 DFM 959 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Kübra ve Songül Güngör yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Güngör'ün, Yozgat Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.