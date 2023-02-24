1943'teki Tosya-Ladik depremini yaşayanlar, o günleri anlattı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde, 27 Kasım 1943'te meydana gelen ve 2 bin 300 civarında insanın öldüğü 7,2 büyüklüğündeki Tosya-Ladik depremini yaşayanlar, o günleri anlattı.



Ladik ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki İbrahim Gümüş, AA muhabirine, Tosya-Ladik depreminde gece uykudan büyük bir sarsıntı ile uyandığını hatırladığını söyledi.

Evlerinin iki katlı ahşap bir bina olduğunu belirten Gümüş, evlerinin yıkılmadığını ama babasının kendisi ve kardeşlerini alıp dışarı çıkardığını anlattı.



Depremde ilçelerinden çok fazla ölen olduğunu aktaran Gümüş, "Daha sonra büyük kardeşlerim ve annem bahçemize bir baraka yaptık, bir yıl kadar orada kaldık. Evimize giremedik çünkü bir yıl boyunca hep sallandık." dedi.

89 yaşındaki Mehmet Ardanuç ise depreme yakalandıkları evlerinin içeriden merdivenli iki katlı olduğunu dile getirerek, "Kendimizi sokağa attığımızı hatırlıyorum. Küçük kardeşim 3 yaşındaydı. Babam beşiğini almak için yukarı çıktı, o arada sarsıntı oldu, merdiven yıkıldı. Öyle sarsıntı oldu ki köyde sadece iki bina kaldığını, her yerin yıkıldığını söyledi babam. İlçede bir ya da iki kamyon vardı. Çadır almak için Samsun'a gidip bir hafta sonra geldiler, çadır getirdiler." ifadelerini kullandı.





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