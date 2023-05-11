Bafra'da "Engelsiz Emekler Sergisi" açıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında engelli bireylerin el emeği ürünlerinin sergilendiği "Engelsiz Emekler Sergisi" düzenlendi.

Bafra Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezinin iş birliğinde Otizm ile Yaşayan Aileler Derneğince Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen sergide katılımcılar, stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, burada yaptığı açıklamada, sergide Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin yer aldığını söyledi.



Hayatın her alanında tüm vatandaşları sevgiyle kucaklamaya devam edeceklerini belirten Kılıç, "Bu kurslar sayesinde engelli kardeşlerimiz hem bir şeyler öğreniyor hem de öğrendiklerini sevgiyle buluşturarak birbirinden değerli eserler ortaya çıkarıyor. Her biri bizim için ayrı öneme sahip. Engelli kardeşlerimizi göstermiş oldukları emek ve gayret için tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." dedi.

Serginin 12 Mayıs Cuma gününe kadar açık kalacağı öğrenildi. Serginin açılışına AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, eski İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ile vatandaşlar katıldı.





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