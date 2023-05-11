Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Yakakent'te Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığınca Karaaba Şehit Bayram Aksu İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere trafik kurallarının önemi anlatıldı.

Jandarma ekipleri öğrencilere, trafik işaret levhalarının anlamları, yayaların, sürücülerin ve okul taşıtı içinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

- Alaçam'da Öğrenciler için spor yetenek taraması yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde Türkiye Sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı kapsamında Alaçam ilçesinde üçüncü sınıf öğrencilerine yetenek taraması yapıldı.



Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, ilçede bulunan 196 öğrenciden 163'ünün taramasının yapılarak sporda yetenekli öğrencilerin belirlendiğini söyledi.



Karaaslan, yetenekli öğrencilerin sporda başarı elde etmeleri için çalışacaklarını vurguladı.



- Havza'da bilek güreşi ve masa tenisi turnuvası yapıldı



Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi ve Havza Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Havza Kapalı Spor Salonu'nda bilek güreşi ve masa tenisi halk turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, etkinliklerin 21 Mayıs’a kadar devam edeceğini belirterek, “Gençlerimizi ve halkımızı spor ile buluşturacak bilek güreşi, atletizm, masa tenisi, futbol, futsal, dart, bocce, voleybol turnuvaları ve bisiklet turu gibi birçok etkinlik planladık. Bunların yanı sıra Gençlik Merkezimiz tarafında 'Merkezim Yanımda' projesi kapsamında sosyal, Kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek." dedi.

- Türkiye'nin yerli otomobili Togg Ladik'te tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Samsun'un Ladik ilçesinde sergilendi.

Belediye Meydanı'na getirilen Togg, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Aracı inceleyen ve fotoğraf çektiren vatandaşlar, Togg ile gurur duyduklarını belirtti.

- Salıpazarı'nda öğrencilerden Engelliler Derneği'ne ziyaret

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ilkokul öğrencileri, Engelliler Haftası dolayısıyla Engelliler Derneğini ziyaret etti.

Konakören Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencileri, Okul Müdürü Eda Ünlü ve Müdür Yardımcısı Sevil Akba ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında Salıpazarı Engelliler Derneği'ne ziyarette bulundu.

Ziyarette gözlerini kapatarak empati yapan öğrenciler, duygularını anlattı.

Ünlü, Engelliler Haftası dolayısıyla ziyarette bulunduklarını belirterek, "Çalışmalarını yerinde görmek için hep beraber buraya geldik. Kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Salıpazarı Engelliler Derneği üyesi İlhan Dursun ise sevgi varsa engel bulunmadığını vurgulayarak, ziyaret dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.









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