Samsun'un 4 ilçesinde 165 bin dekarın üzerinde çeltik üretimi yapılıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ile Yakakent ilçelerinde 165 bin 200 dekar alanda çeltik üretimi yapılıyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda geçen yıl 127 bin 400 dekar alanda çeltik tarımı yapıldığını söyledi.

Bu yıl da yaklaşık 140 bin dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştirildiğini belirten Tosuner, "Samsun, Türkiye'nin ikinci en fazla çeltik üretimi yapılan ili. Geçen sene Samsun genelinde 215 bin dekar ekili alan vardı. Bu rakamın bu yıl 250 bin dekara çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Geçen yıl çeltik randımanların yüzde 60'ın üzerinde olduğuna işaret eden Tosuner, "Geçen yıl Samsun'da 110 bin ton çeltik üretildi. 70 bin tona yakını Bafra'dan sofralara ulaştırıldı. Bu yıl, geçen seneye göre yüzde 15 artış olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Bafra Tahıl Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Hasan Toker de Alaçam, 19 Mayıs, Yakakent ve Bafra ilçelerinde bu yıl yaklaşık 165 bin 200 dekar alanda çeltik üretimi yapıldığını anlattı.

Bölgelerinde çeltik ekiminin yüzde 30'unun tamamlandığını dile getiren Toker, "Bafra bölgesinde 130 bin, Alaçam'da 25 bin, 19 Mayıs'ta 5 bin, Yakakent ilçesinde de 200 dekar olmak üzere 165 bin 200 dekar alanda üretim yapılıyor. Ortalama verimi 700 kilogram düşünürsek, yaklaşık 112 bin ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Toprak Mahsulü Ofisi ile aralarında gübre, ilaç ve çeltik fiyatıyla ilgili istişarede bulunduklarını vurgulayan Toker, "Toprak Mahsulleri Ofisinin taban fiyatına enflasyon ve maliyetleri koyarak üreticimize güzel bir fiyat vermesini temenni ediyoruz. 2023 yılı üretim sezonunun ülkemize, üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Çeltik üreticisi Ertuğrul Haspulat ise Bafra Koruluk Mahallesi'nde yaklaşık 350 dekar alanda çeltik ekimi yaptığını belirterek, "Hava şartları kötü olmasına rağmen arazilerimizin çoğunu hazırladık, Birkaç gün içinde çeltik ekimini gerçekleştireceğiz. Geçen yıl taban fiyatları çiftçimizi tatmin etmişti. Enflasyonun yüksekliğinden dolayı biraz problem yaşasak da bu sene açıklanacak fiyatta enflasyonun göz önünde buldurulup devletimizin çiftçiyi tatmin edecek fiyatlandırma yapmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.





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