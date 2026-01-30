Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da fındık bahçesine yuvarlanan araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde fındık bahçesine yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 20:58 Güncelleme: 30.01.2026 - 20:58
        Samsun'da fındık bahçesine yuvarlanan araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde fındık bahçesine yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        İlçenin Yeşilalan Mahallesi'nde Şenol Kahraman'ın (45) idaresindeki 55 ABZ 11 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine yuvarlandı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Safiye Üçüncü (56) ağır yaralanırken, Ahmet Üçüncü (71) yaşamını yitirdi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

        Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Üçüncü'nün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.



