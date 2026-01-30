Samsun'da fındık bahçesine yuvarlanan araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde fındık bahçesine yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İlçenin Yeşilalan Mahallesi'nde Şenol Kahraman'ın (45) idaresindeki 55 ABZ 11 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Safiye Üçüncü (56) ağır yaralanırken, Ahmet Üçüncü (71) yaşamını yitirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Üçüncü'nün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.