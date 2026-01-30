Habertürk
        Vezirköprü MYO'da devir teslim

        Vezirköprü MYO'da devir teslim

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulunda (MYO) müdürlük görevinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 18:40 Güncelleme: 30.01.2026 - 18:43
        Vezirköprü MYO'da devir teslim
        OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer'in de katılımı ile gerçekleştirilen törende, Prof. Dr. Necati Tomal, müdürlük görevini Doç. Dr. Afitap Özdelikara'ya devretti.

        OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer'in de katılımı ile gerçekleştirilen törende, Prof. Dr. Necati Tomal, müdürlük görevini Doç. Dr. Afitap Özdelikara’ya devretti.


        OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sumer, görev süresi boyunca akademik ve idari alanda sunduğu katkılardan dolayı Tomal’a teşekkür ederken Özdelikara’ya da görevinde başarılar diledi.

        Görevi devralan Doç. Dr. Afitap Özdelikara ise Vezirköprü MYO’yu daha ileriye taşımak için gayret göstereceğini belirterek, kendisine duyulan güven için teşekkür etti.

        Devir teslim töreni, yüksekokul personeliyle birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

