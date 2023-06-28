Samsun'da silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Yeşilköy Mahallesi'nde bayram namazı kılmak için evden ayrılan Harun Altınkaynak (28) daha önce iş anlaşmazlığı sebebiyle tartışma yaşadığı B.O'nun silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri gönderildi.

Karnından yaralandığı belirlenen ve ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altınkaynak, daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesine Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olay yerinden kaçan B.O'yu kısa sürede saldırıda kullandığı tabancayla yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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