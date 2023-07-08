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        Terme'de bir mahallede uygulanan şarbon karantinası kaldırıldı

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        Giriş: 08.07.2023 - 17:09
        Terme'de bir mahallede uygulanan şarbon karantinası kaldırıldı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde şarbon hastalığı nedeniyle bir mahallede uygulanan karantina, hastalığın söndürülmesinin ardından kaldırıldı.

        Kumcağız Mahallesi'nde 21 Haziran'da bir hayvanın şüpheli ölümü üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvandan numune alındı.

        Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsünde yapılan incelemede, ölen hayvanda şarbon hastalığına rastlanılması üzerine Kumcağız Mahallesi karantina altına alınarak hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

        Mahalledeki hayvanlarda aşılama, dezenfenksiyon, muayene ve tetkiklerin yapılmasının ardından hastalık kontrol alınarak söndürüldü. Ekipler, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla mahalle sakinlerine bilgilendirmede de bulundu.

        Mahalledeki şarbon hastalığının tamamen bitmesi üzerine karantina sonlandırıldı.

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