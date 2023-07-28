Havza kaplıcalarında uygulanan tedaviyle hastalar şifa buluyor

SAMSUN (AA) - ÖZGÜR UYAROĞLU - Samsun'un kaplıcalarıyla ünlü Havza ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, hastalara termal tedaviyle şifa dağıtıyor.

Sıcaklığı 53 dereceyi bulan kaplıcaların olduğu ilçede, bu sular binlerce yıldır şifa bulmak için kullanılıyor.

OMÜ bünyesinde 2019'da kurulan merkez ise Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı'na bağlı poliklinik ve tedavi üniteleriyle, fizik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara hizmet sunuyor.

Merkezde, konaklamak isteyen misafirler ve tedavi gören hastalar için 19 odada 42 yatak ve termal havuzlar yer alıyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. İlker İlhanlı, AA muhabirine, kaplıca tedavisinin binlerce yıldır uygulanan bir yöntem olduğunu söyledi.

Yer altı kaynaklı termal sularda çeşitli mineraller ve gazların yer aldığını anlatan İlhanlı, "Bunların sağlık üzerine etkileri binlerce yıldır bilinmektedir. Havza'mızda yine böyle güzel bir jeotermal kaynağımız mevcut olup, içindeki mineral ve gazlar sayesinde birçok hastalığa şifa dağıtabiliyor. Kas iskelet sistemi hastalıkları, kadın hastalıkları, erkek üreme sistemi hasatlıkları, cilt hastalıkları da dahil olmak üzere pek çok hastalığa karşı etkili." dedi.

Merkezde her türlü fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetinin kaplıca tedavisiyle uygulanabildiğini belirten İlhanlı, şöyle konuştu:

"Merkezimizde felçli, ortopedik sorunları olan hastalarımızın rehabilitasyonunun yanı sıra kireçleme, bel ve boyun fıtığı gibi kas ve kemikle alakalı her türlü hastalığın teşhis ve tedavisi yapılabiliyor. Uygun hastalarımızda ise kaplıca tedavisi, bu tedavilere yardımcı olarak kullanılıyor. Merkezimizde günlük 30 hastamıza poliklinik hizmeti veriliyor. Bununla birlikte her gün 250 ile 300 arasında hastamıza haftanın 6 günü fizik tedavi, rehabilitasyon ve kaplıca hizmeti verilebiliyor. Hastalarımız, OMÜ randevu sistemi üzerinden veya merkezimizin telefonlarından randevu alabilir."

- "Hasta memnuniyet oranlarımız yüzde 100'e yakın"

İlhanlı, hasta memnuniyetine çok önem verdiklerini vurgulayarak, "Burada kendi geliştirdiğimiz sistemimizle aylık olarak hasta memnuniyet anketleri yapıyoruz. Bu anketlerden çıkan sonuçlar doğrultusunda düzeltilmesi ve iyileştirilmesi gereken konulara müdahalelerde bulunuyoruz. Çok şükür ki memnuniyet oranlarımız yüzde 100'e yakın seviyelerde." ifadelerini kullandı.

Merkezin sağlık turizmine de hizmet ettiğini vurgulayan İlhanlı, şunları kaydetti:

"Merkezimizde konaklama hizmeti de üniversitemiz eliyle veriliyor. Türkiye'de konaklamalı fizik tedavi merkezi olarak dizayn edilmiş nadir tesislerden biri. Merkezimiz, Havza ilçemiz ve ilimizin yanı sıra tüm bölgeye sağlık turizmi anlamında önemli katkılar sağlıyor. Hem Karadeniz'den İç Anadolu'ya açılan, aslında uluslararası bir yolun, güzergahın üzerinde hem turizme çok yatkın bir yerde hem de ilaveten çevremizdeki bütün illere ve ilçelere hizmet verebilen bir merkeziz. Amasya, Çorum, Tokat, Sinop, Ordu gibi pek çok ilimizden ve ilçemizden hastalarımızı misafir ediyoruz. Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimiz konaklamalı hizmet vermesi sebebiyle de sağlık turizminde öncü bir merkez."

Merkezden sağlık hizmeti alan Dursun Saçlı da bir süre önce felç geçirdiğini ve sağ kolu ile ayağının tutmadığını belirterek, "Merkezden hizmet almaya başladığımdan bu yana yavaş yavaş ayağımı ve kolumu kullanmaya başladım. Buradakilerden Allah razı olsun. Günübirlik gelerek tedavimi alıyorum ve bana iyi geldi." dedi.