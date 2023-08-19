Bafra Belediyesi'nde dijital dönüşüm

SAMSUN (AA) - Samsun Bafra Belediyesi, dijital çağın gerekliliklerine İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen yenilikçi e-Belediye Bilgi Sistemiyle uyum sağlıyor.

Bafra Belediyesi vatandaşlara daha etkin hizmet sunacak olan yeni sistem ile ilgili belediye personeline özel bir eğitim semineri düzenlendi.

Belediye personeli, İçişleri Bakanlığı’nın vizyonu doğrultusunda ortak bir veri platformu oluşturarak, bilgi ve iletişim teknolojilerini maksimum düzeyde kullanmayı hedefleyen e-Belediye Bilgi Sistemi konusunda bilgilendirildi.

Bafra Belediyesinin, e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetler arasında "Arsa Metrekare Birim Değeri" sorgulaması bulunmakla birlikte, "Beyan Bilgileri", "Sicil Bilgileri", "Tahakkuk Bilgileri" ve "Tahsilat Bilgileri" gibi özel sorgulamalar da mevcut. Yeni altyapının sağlayacağı kolaylıklarla vatandaşların e-Devlet üzerinden daha hızlı ve kesintisiz hizmet alması, ayrıca hizmet portföyünün de zenginleştirilmesi planlanıyor.

Seminerde, e-Belediye Koordinatörü Şükrü Çiçek ve e-Belediye Analiz Danışmanı Nihat Yüceyürek ve ekibi "Canlı Belediyeler Modüllerine Geçiş" konulu sunumuyla, belediye hizmetlerinin verimliliğine katkıda bulunacak süreçler hakkında aydınlatıcı bilgiler sundular.