17. Kunduz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Özkan Yılmaz kazandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kültür, Sanat, Doğa ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında 17. Kunduz Yağlı Güreşleri yapıldı.

Kunduz Yaylası'nda geçekleştirilen yağlı güreşlere 64'ü başpehlivan olmak üzere binin üzerinde güreşçi katıldı.

Yaklaşık 20 bin güreş severin izlediği müsabakaların finalinde Mustafa Taş'ı yenen Özkan Yılmaz başpehlivan oldu. Üçüncülüğü ise İsmail Koç ile Bekir Eryücel paylaştı.

Ağalık ihalesi yapılmazken, son 5 yılın da ağası olan iş insanı Halil İbrahim Çiçek, organizasyonun tüm masraflarını karşılayacağını taahhüt ederek 6'ncı kez güreş ağası oldu. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, 3 yıl üst üste yapılan güreşlerin ağası olan Çiçek'e 2. kez altın kemer taktı.