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        Samsun'da devrilen tomruk yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde tomruk yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 14:32 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:40
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        Samsun'da devrilen tomruk yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde tomruk yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        İbrahim Kara yönetimindeki 55 EG 044 plakalı kamyonet, Gürgendağı Mahallesi'nde kaldırıma çarparak devrildi.

        Devrilen kamyonetin kasasında bulunan tomruklar yol kenarına saçıldı.

        Yaralanan Kara, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

        Sürücü sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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